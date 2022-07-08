Дружина Тараса Тополі Alyosha повертається до України з Америки: співачка назвала причину

Українська співачка Alyosha поділилася, що повертається до України зі США.

До Америки знаменитість, яка прокоментувала вторгнення РФ до України, виїхала разом з трьома дітьми після початку повномасштабної війни.

Артистка зізналася, що прилетить з-за океану, аби побачитися з чоловіком, фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Він зараз працює військовим парамедиком на фронті на Харківщині.

Про це йдеться в інтерв'ю КП в Україні.

"Я лечу до Україну до нього, бо просто вже не можу – хочу його побачити, обійняти", – поділилася знаменитість.

Також Олена Тополя (справжнє ім'я Alyosha – Ред.) розповіла, що вони з коханим не та пара, на яку впливає відстань.

"Тим більше - у нас троє дітей. Вони не дають розслабитися мені, вони дають Тарасу сил, що він має бути здоровий, живий, цілий, тому що в нього теж троє дітей. Тут мова не лише про нас. Ми кохаємо одне одного – і нічого не змінилося", – зазначила вона.

Нагадаємо, Тарас Тополя потролив коміків з пропагандистського телеканалу, які пропонували йому угоду. Артист запропонував перерахувати гроші на ЗСУ.

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