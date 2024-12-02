Дружина Тараса Тополі на тлі чуток про розлучення висловилася про 14 років шлюбу: "Є домовленість"

Українська співачка Олена Тополя розповіла подробиці шлюбу з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею.

Так, шлюб пари триває вже близько 14 років. За цей період Олена з Тарасом пройшли чимало кризових періодів. Зрештою, фанам не довелося перейматися, адже закохані неодноразово спростовували усі чутки й запевняли, що їхня родина не розпадалася. Зрештою, Олена розкрила секрет таких тривалих стосунків і пояснила, що насправді долати непорозуміння їм допомагають прості розмови.

Тарас Тополя з дружиною та синами / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Секретів немає. Є кохання. У нас є також діти й спільна відповідальність за них. Третє – у нас є домовленість, що ми все проговорюємо. Тобто якщо щось турбує, хочеш влаштувати істерику, будь ласка. Головне робити це вчасно, казати все, як є, ділитися. Це не має бути, що він мій тато чи я його мама, що страшно образити. Ми просто кохаємо одне одного. При цьому ми друзі, маємо спільні цілі у вихованні дітей й побудові сім'ї. Потрібно завжди працювати над стосунками", - розповіла обраниця Тополі в програмі "Тур зірками".

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Тишкевич замилувала романтичними фото з чоловіком у 10-ту річницю стосунків і заговорила про випробування, які вдалося здолати.

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