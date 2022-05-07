Дружина Тараса Тополі показала зворушливе відео, яке він для неї змонтував на війні

Дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі, співачка Alyosha разом з трьома дітьми була змушена поїхати у більш безпечне місце, поки її чоловік захищає країну у теробороні.
Тим не менш, подружжя знаходить, як підбадьорити одне одного та зробити сюрприз. Як відомо, нещодавно Тарас Тополя разом з британським співаком Едом Шираном випустив трек 2step.
На цю пісню Тополя створив окреме відео, яке складається з фото та відео з домашнього архіву сім'ї. У ролику присутні кадри з відпочинку подружжя разом з дітьми, де вони усміхаються та обіймаються. Закінчується відео кадром, де Тарас Тополя у військовій формі стріляє зі зброї.
"Моя рідна душа, промінь сонця, що завжди зігріє, пробудить, відкриє мої очі! Я тебе кохаю всім серцем. І дякую тобі за це неймовірне відео. До сліз… Так хочу, скоріше обійняти тебе Тополька. Дуже скучили ми з дітками…" – так прокоментувала відео Alyosha.
Своєю чергою, шанувальники висловили захоплення Тарасом Тополею та їхньою з Alyosha родиною та побажали якнайшвидшого закінчення війни та знову всім родинам бути разом.
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