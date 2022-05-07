Дружина Тараса Тополі показала зворушливе відео, яке він для неї змонтував на війні

Дружина Тараса Тополі показала зворушливе відео, яке він для неї змонтував на війні

Дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі, співачка Alyosha разом з трьома дітьми була змушена поїхати у більш безпечне місце, поки її чоловік захищає країну у теробороні.

Тим не менш, подружжя знаходить, як підбадьорити одне одного та зробити сюрприз. Як відомо, нещодавно Тарас Тополя разом з британським співаком Едом Шираном випустив трек 2step.

На цю пісню Тополя створив окреме відео, яке складається з фото та відео з домашнього архіву сім'ї. У ролику присутні кадри з відпочинку подружжя разом з дітьми, де вони усміхаються та обіймаються. Закінчується відео кадром, де Тарас Тополя у військовій формі стріляє зі зброї.

"Моя рідна душа, промінь сонця, що завжди зігріє, пробудить, відкриє мої очі! Я тебе кохаю всім серцем. І дякую тобі за це неймовірне відео. До сліз… Так хочу, скоріше обійняти тебе Тополька. Дуже скучили ми з дітками…" – так прокоментувала відео Alyosha.

Своєю чергою, шанувальники висловили захоплення Тарасом Тополею та їхньою з Alyosha родиною та побажали якнайшвидшого закінчення війни та знову всім родинам бути разом.

Читайте також: