Дружина Тігіпка насмішила кумедними фото з їхнім сином на честь його 13-річчя

Дружина колишнього віцепрем'єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка, блогерка Алла Зіневич поділилася милим контентом з сином.

Так, сьогодні, 24 листопада, старший син родини Тігіпка Сергій-молодший святкує день народження. Алла з нагоди свята наробила кумедних фото з іменинником і поділилася ними з шанувальниками. Блогерка вдалася до креативу й повторила фото з Сергієм, яке робила, коли він ще був зовсім маленьким. На зображенні щаслива мама ніжно "кусає" хлопця.

Алла Зіневич з сином Сергієм / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зіневич з сином Сергієм / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

На інших знімках Зіневич вже ніжно цілує та обіймає свого дорослого іменинника, якому виповнилося 13 років. До того ж вона публічно побажала синові миру й зізналася, що дуже пишається ним.

Алла Зіневич з сином Сергієм / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

"Сьогодні та 13 років тому! Найкращий сину у світі, з днем народження тебе, Сергійко! Я завжди пишаюся твоїми досягненнями і спостерігаю, як ти стаєш сильною та доброю людиною. Найбільше побажання – миру нам всім", - зворушила дружина бізнесмена.

Нагадаємо, нещодавно Алла Зіневич замилувала, як її син грався з молодшою сестричкою у них вдома.

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