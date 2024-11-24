Дружина Тігіпка насмішила кумедними фото з їхнім сином на честь його 13-річчя

Блогерка привітала хлопця зі святом.
Дружина колишнього віцепрем'єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка, блогерка Алла Зіневич поділилася милим контентом з сином.
Так, сьогодні, 24 листопада, старший син родини Тігіпка Сергій-молодший святкує день народження. Алла з нагоди свята наробила кумедних фото з іменинником і поділилася ними з шанувальниками. Блогерка вдалася до креативу й повторила фото з Сергієм, яке робила, коли він ще був зовсім маленьким. На зображенні щаслива мама ніжно "кусає" хлопця.
На інших знімках Зіневич вже ніжно цілує та обіймає свого дорослого іменинника, якому виповнилося 13 років. До того ж вона публічно побажала синові миру й зізналася, що дуже пишається ним.
"Сьогодні та 13 років тому! Найкращий сину у світі, з днем народження тебе, Сергійко! Я завжди пишаюся твоїми досягненнями і спостерігаю, як ти стаєш сильною та доброю людиною. Найбільше побажання – миру нам всім", - зворушила дружина бізнесмена.
Нагадаємо, нещодавно Алла Зіневич замилувала, як її син грався з молодшою сестричкою у них вдома.
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