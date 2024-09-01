Дружина Тігіпка показала всіх чотирьох підрослих дітей і повідомила про важливе свято в родині

Дружина колишнього віцепрем'єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка показала їхніх чотирьох дітей.

Так, у фотоблогу багатодітна мама Алла Зіневич у День знань опублікувала всіх трьох синів, які попозували поблизу приватного будинку. І додала, що сьогодні, 1 вересня, у їхній родині молодший син Олександр святкує 8-річчя. З нагоди особливого дня вся родині зібралася за великим столом у ресторані. Маленького іменинника привітали піснею й тістечком зі свічкою.

Алла Зіневич з дітьми / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зіневич з дітьми / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Окремо старші брати 8-річного Саші – Сергій і Станіслав – побажали йому "гарних оцінок у школі", "щастя, здоров'я, гарної родини й бути слухняним".

Алла Зіневич з дітьми / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Також дружина Тігіпка опублікувала окреме фото з їхньою підрослою донечкою Юліанною й поділилася роздумами про материнство: "Бути мамою – це бачити усі свої недоліки і намагатися їх трансформувати для того, щоб бути ближчим до дитини".

Алла Зіневич з донькою / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Нагадаємо, нещодавно акторка Ксенія Мішина показала свого підрослого 12-річного сина Платона. Знаменитість відвела сина на святкову лінійку й здивувала незвичністю шкільного свята.

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