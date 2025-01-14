Дружина Тігіпка приголомшила шпагатом через пів року після пологів: "Справжня розкіш"

Алла назвала речі, які роблять її життя неперевершеним.

Дружина бізнесмена Сергія Тігіпка, блогерка Алла Зіневич похизувалася своєю гнучкістю.

У своєму фотоблогу багатодітна мама поділилася, як проводить час без дітей. Зокрема, показалася у фітнес-залі та як вправно сідає на шпагат. Для зручності Алла підклала під ноги подушки, але однаково приголомшила фанів такими здібностями. Всього лише пів року тому дружина знаменитості народила четверту донечку.

Водночас Алла поділилася, що для неї означає розкіш у житті. Так, для обраниці Тігіпка не про щось матеріальне, а здоров’я, рівновагу та оточення.

Алла Зіневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зіневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

У коментарях шанувальники зробили низку компліментів зірковій мамі та похвалили її фізичну підготовку. Крім того, залишили чимало смайликів у формі сердечок і вогників.

Нагадаємо, нещодавно Алла Зіневич-Тігіпко показувала одразу всіх чотирьох дітей від чоловіка-бізнесмена. Блогерка також пояснила, чому так рідко показує свого коханого.

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