Дружина Тігіпка приголомшила, як змінилася її фігура на третій місяць після пологів: фото до і після

Дружина колишнього віцепрем'єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка, блогерка Алла Зіневич похизувалася своєю стрункою фігурою після пологів.

У своєму Instagram дружина Тігіпка показала фото у дзеркалі, де продемонструвала свій плаский живіт на третій місяць після пологів. Так, Алла часто отримує повідомлення з проханням дати секрет, як швидко привести себе в форму. І зрештою, зізналася, що насправді їй допомогла висока активність ще під час вагітності четвертою дитиною.

Алла Зіневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Зокрема, Зіневич показала, як у період виношування донечки Юліанни вона постійно гуляла та не забувала дбати про легке фізичне навантаження, як на свіжому повітрі сама, так і в залі з тренером. Серед активностей – йога, розминка, звичайні щоденні прогулянки та плавання.

Алла Зіневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

"Коли мене запитують, як я так швидко повернулася у форму після пологів… Тим часом я під час вагітності – ні дня без руху", - поділилася секретом дружина банкіра.

Нагадаємо, Алла Зіневич і Сергій Тігіпко на початку червня цього року сповістили про поповнення у родині. У них народилася четверта донечка. А нещодавно багатодітна мама показувала одразу всіх трьох синів і наймолодшу крихітку-донечку.

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