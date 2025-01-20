Дружина Тігіпка розчулила, як їхня 7-місячна донька вимовляє перше слово

Зіневич поділилася своїми емоціями.
Дружина бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка, блогерка Алла Зіневич розповіла про зворушливу подію.
Наймолодша донька подружжя вимовила своє перше слово. У фотоблогу Алла поділилася відео, де донечка каже своє перше "мама". На кадрах обличчя 7-місячної Юліанни не видно, але помітно, як вона грається.
Дружина бізнесмена поділилася, що дуже чекала на цей момент і мріяла про це ще під час вагітності. Тож у змонтованому ролику вона також показала себе у сукні під час фотосесії, коли ще виношувала доньку під серцем. У руках блогерки видніються квіти.
"Омріяне слово, яке я так довго чекала", - зворушила дружина Тігіпка.
У коментарях юзери також висловилися про такий особливий момент теплими словами:
- Як ніжно
- Найкраще слово в світі
- Дай Боже вам здоров'я
Крім того, Зіневич показала усіх трьох синів-красенів від Тігіпка й замилувала атмосферним знімком вдома.
Нагадаємо, нещодавно Алла Зіневич приголомшила своєю фігурою та гнучкість за пів року після пологів. Блогерка сіла на шпагат і приголомшила фанів результатом.
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