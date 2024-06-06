Дружина Тігіпка вперше прокоментувала четверті пологи і розсекретила, де народжувала

Дружина колишнього віцепрем'єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка вперше прокоментувала четверті пологи.

Так, Алла Зіневич повідомила, що 1 червня на світ з'явилася їхня донечка. В ексклюзивному коментарі для ТСН.ua дружина Тігіпка розсекретила, що народжувала в Україні. Вона також розповіла, що вони з чоловіком неабияк щасливі стати батьками дівчинки. Нині подружжя насолоджується митями батьківства та бажає кожному їх відчути.

"Щасливі стати батьками донечки, щасливі народжувати в Україні з вірою у світле майбутнє. Коли зароджується нове життя - це дивовижна пригода, якою варто насолоджуватися кожного дня! Щиро бажаю всім це відчути", - поділилася Алла Зіневич.

Сергій Тігіпко та Алла Зіневич учетверте стали батьками

Нагадаємо, Сергій Тігіпко та Алла Зіневич вже тривалий час перебувають у шлюбі. Щоправда, коли саме зародилися їхні стосунки - достеменно невідомо. Вперше банкір вийшов у світ з Аллою Зіневич у жовтні 2021 року. Подружжя має трьох спільних синів, а в червні цього року в них народилася донька, яку вони назвали Юліанною.

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