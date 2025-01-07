Дружина Тігіпка замилувала фото одразу з чотирма їхніми дітьми та висловилася про чоловіка

Алла показала результат фотосесії вдома.
Дружина колишнього віцепрем'єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка поділилася родинним контентом.
Під час зимових свят блогерка Алла Зіневич влаштувала з дітьми від банкіра імпровізовану фотосесію. Дружина бізнесмена попозувала з синами та маленькою донечкою у їхньому заміському будинку. Для фону Алла обрала прикрашену ялинку. На зображенні всі троє хлопчиків позують біля мами, а ось донечка зіркового подружжя сидить на руках у брата. Щоправда, її обличчя поки що не показують.
"Новорічний вайб", - підписала світлини дружина банкіра.
Також на своїй сторінці в Instagram блогерка поділилася фото, як сини бавилися з молодшою сестричкою. Водночас багатодітна мама знайшла час і для себе. Зокрема, не декількох світлинах попозувала наодинці у сукні та похизувалася вишуканим макіяжем.
До слова, у коментарях фани поцікавилися, чому останнім часом Зіневич не показується з чоловіком. Проте у відповідь блогерка заспокоїла юзерів, зазначивши, що Сергій зазвичай фотографує. Однак хоч він постійно й опиняється за кадром, але завжди поруч з найріднішими.
"Так він фоткає! Не було нікого поряд, щоб попросити сфоткати – наступного разу", - пообіцяла Зіневич.
Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська показала свою 4-річну доньку та як уперше з нею вийшла на сцену популярного шоу.
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