Дружина Тігіпка замилувала фото з їхньою новонародженою донечкою

Дружина колишнього віцепрем'єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка поступово знайомить прихильників з їхньою донечкою.

Алла Зіневич ретельно приховувала дівчинку, а нині ж починає ділитися спільними кадрами з Юліанною. Зокрема, обраниця Тігіпка опублікувала ранкові селфі з новонародженою донечкою.

Алла Зіневич із донькою від Сергія Тігіпка / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

На кадрах Юліанна ніжно тулилася до матусі, тим часом Алла Зіневич робила фото. Щоправда, обличчя дівчинки дружина банкіра не квапиться показувати. На знімках видно лише голівоньку їхньої донечки, адже вона повернута до камери спиною.

Алла Зіневич із донькою від Сергія Тігіпка / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Зазначимо, Алла Зіневич та Сергій Тігіпко знову стали батьками 1 червня. У подружжя народилася довгоочікувана донечка. Також пара виховує трьох спільних синів. Від попередніх шлюбів банкір має четверо дітей.

Сергій Тігіпко та Алла Зіневич учетверте стали батьками

Нагадаємо, нещодавно дружина боксера Олександра Усика вперше показала їхню чотиримісячну донечку. Катерина влаштувала з дівчинкою сімейний фотосет.

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