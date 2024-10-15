Дружина Тігіпка замилувала кадрами з підрослою 4-місячною донечкою та сином вдома

Обраниця банкіра показала вправи для розвитку наймолодшої дитини.
Дружина колишнього віцепрем'єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка показала милі кадри з двома дітьми.
Багатодітна мама Алла Зіневич часто тішить юзерів родинним контентом. І цього разу вона показала свого сина та 4-місячну доньку. На кадрах старший брат бавиться з крихіткою різноманітними іграшками на килимку в заміському будинку.
Окрім того, Алла поділилася, як піклується про розвиток найменшої дитини. Зокрема, у своєму фотоблогу показала набір спеціальних кульок різної текстури, які дозволяють Юліанні розвивати дрібну моторику.
Також дружина Тігіпка не забуває й про себе. Так, нещодавно Зіневич похизувалася осінньою фотосесією наодинці в багряному сонячному саду. Для такої нагоди зіркова мама обрала модний лук і доповнила його сумкою. У коментарях Алла отримала компліменти від юзерів: "Красуня", "Ніжно".
Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показала свою 7-місячну доньку Адель і як вони вдвох відсвяткували особливе свято. До того ж знаменитість замилувала незвичним для малюків святковим образом крихітки.
Читайте також:
- В'ячеслав Узелков розповів про інвалідність і показав пенсійне посвідчення: "Руки не склав"
- Григорій Решетнік з дружиною показалися за кордоном і розсекретили мету поїздки: "Велика честь"
- Дружина Кота приголомшила змінами фігури за три місяці після пологів: "Жіноча терапія"