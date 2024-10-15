Дружина Тігіпка замилувала кадрами з підрослою 4-місячною донечкою та сином вдома

Дружина колишнього віцепрем'єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка показала милі кадри з двома дітьми.

Багатодітна мама Алла Зіневич часто тішить юзерів родинним контентом. І цього разу вона показала свого сина та 4-місячну доньку. На кадрах старший брат бавиться з крихіткою різноманітними іграшками на килимку в заміському будинку.

Алла Зіневич з дітьми / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зіневич з дітьми / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Окрім того, Алла поділилася, як піклується про розвиток найменшої дитини. Зокрема, у своєму фотоблогу показала набір спеціальних кульок різної текстури, які дозволяють Юліанні розвивати дрібну моторику.

Алла Зіневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Також дружина Тігіпка не забуває й про себе. Так, нещодавно Зіневич похизувалася осінньою фотосесією наодинці в багряному сонячному саду. Для такої нагоди зіркова мама обрала модний лук і доповнила його сумкою. У коментарях Алла отримала компліменти від юзерів: "Красуня", "Ніжно".

Алла Зіневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зіневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зіневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показала свою 7-місячну доньку Адель і як вони вдвох відсвяткували особливе свято. До того ж знаменитість замилувала незвичним для малюків святковим образом крихітки.

Читайте також: