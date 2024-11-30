Дружина Тігіпка замилувала реакцією 5-місячної доньки на її першу новорічну ялинку в житті

Дружина колишнього віцепрем'єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка, блогерка Алла Зіневич, похизувалася новорічною атмосферою у їхньому приватному будинку.

Так, багатодітна мама у своїх сторіз в Instagram показала результат прикрашання ялинки. Штучну новорічну красуню сімейство Тігіпків прикрасило заздалегідь різноманітними прикрасами у синьо-білому відтінку. Також казкову атмосферу доповнила яскрава гірлянда.

Алла Зіневич з донькою / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зіневич з донькою / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла поділилася також милим контентом з донечкою Юліанною. Зокрема, показала, як п'ятимісячна крихітка відреагувала на першу в її житті новорічну ялинку. Так, щасливе маля з двома кумедними хвостиками на голові почало пізнавати нове на дотик. Також дружина Тігіпка надвечір наробила спільних кадрів з маленькою Юліанною, обличчя якої ретельно приховує від публіки.

Алла Зіневич з донькою / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зіневич з донькою / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Нагадаємо, нещодавно ведучий Тімур Мірошниченко показував, як з дружиною Інною та їхніми чотирма дітьми у піжамах вони прикрашали ялинку. До слова, це також була перша ялинка для їхньої 9-річної названої доньки Ангеліни.

Подружжя Мірошниченків подарувало дітям новорічну казку вже восени

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