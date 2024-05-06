Дружина Тігіпка зізналась, як четверта вагітність вплинула на їхні стосунки з чоловіком

Також Алла Зіневич розповіла про зміни в собі, які помітила під час вагітності.

Дружина колишнього віцепрем'єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка розповіла, як вагітність вплинула на їхній шлюб.

Алла Зіневич поділилася, що стосунки з чоловіком раніше були неабияк теплими. Дружина Тігіпка була переконана, що краще вже не може бути. Коли ж Зіневич учетверте завагітніла, взаємини вийшли на новий рівень. Пара стала ближчою одне до одного і з більш теплим ставленням.

Дружина Сергія Тігіпка / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

"Стосунки з чоловіком вийшли на новий рівень, хоча здавалося, що ближче і тепліше вже нікуди", - зізналась Зіневич.

Також дружина Тігіпка помітила, що чимало позитивних змін помітила під час вагітності. У Зіневич поліпшився став шкіри, вона почала щодня займатися спортом та правильно і збалансовано харчуватися. Окрім того, дружина банкіра тепер більш мотивована та з натхненням виконує різну роботу.

Дружина Сергія Тігіпка / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Зазначимо, незабаром Сергій Тігіпко знову стане батьком. Для Алли Зіневич це буде четверта дитина, тим часом для банкіра – восьма. Від попередніх шлюбів він має двох доньок та двох синів.

Нагадаємо, співачка Джамала нині теж чекає на поповнення в родині. Раніше виконавиця розповіла, з якими труднощами зіткнулась під час третьої вагітності та якою була перша реакція її чоловіка на радісну новину.

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