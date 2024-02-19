Дружина Тігіпка зізналась, як завагітніла у 39 і чи спілкується з дітьми чоловіка від колишніх шлюбів

Також Алла Зіневич розповіла, як сини відреагували на її четверту вагітність.

Дружина колишнього віцепрем'єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка розповіла про свою четверту вагітність.

Зокрема, Алла Зіневич поділилася, як їй вдалося завагітніти у 39 років. Дружина Тігіпка наголосила, що в кожної жінки цей процес відбувається індивідуально. Особисто вона працювала над своїм ментальним здоров'ям, адже ще рік тому страждала від панічних атак.

"У мене ще рік тому були панічні атаки, які я пропрацювала з психологом. Поправте ментальне здоров'я в першу чергу, медитації допомагають. Все індивідуально, але нічого спеціально я для цього не робила", - поділилася Зіневич.

Дружина Сергія Тігіпка / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Також дружина Тігіпка розсекретила, як сини відреагували на її четверту вагітність. За словами Зіневич, спочатку діти насторожилися, однак згодом із розумінням поставилися до майбутнього поповнення в родині.

"Спочатку здивувалися. Вони вважали, що і їх вистачає. А потім прийняли це і поставилися з розумінням, бо бачили, як сильно я цього хотіла. Тепер кожного разу прислуховуються до животика і чекають з нетерпінням на народження", - зізналася Зіневич.

Дружина Сергія Тігіпка з синами / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Окрім того, обраниця Тігіпка поділилася, чи спілкується з його чотирма дітьми від попередніх шлюбів. Зіневич зізналась, що нині між ними чудові стосунки, однак задля цього довелося докласти зусиль.

"Авжеж! І діти спілкуються між собою і завжди чекають на зустріч. Але це стало можливим поступово", - зізналась Зіневич.

Сергій Тігіпко з синами / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Нагадаємо, дружина Сергія Тігіпка оголосила про четверту вагітність у День закоханих. У подружжя народиться четверта спільна дитина. У Тігіпка також є два сини і дві доньки від попередніх шлюбів.

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