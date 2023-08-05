Дружина Тимура Мірошниченка довела до сліз кадрами першої зустрічі названого сина з їхньою донькою

Дружина телеведучого Тимура Мірошниченка - Інна - зворушила Мережу першою зустріччю п'ятирічної доньки Мії з названим братом Марселем.

Емоційними кадрами з дітьми Інна поділилася на своїй сторінці в Instagram. Як розповіла дружина Мірошниченка, Мія дуже чекала на зустріч з братом та навіть підготувала для нього маленькі подарунки у вигляді смаколиків.

"Хто більше за всіх чекав на брата, так це Мія. Щоразу, коли ми їхали в Житомир, питала "Сьогодні привезете?…" І в день коли нарешті привезли, бігла додому… купила печиво і пюре. Очі палали! Скільки було любові і бажання віддати її. Вона така обережна з ним. Так хоче дати йому все, чого він не мав… Це краща няня, яку ми навіть не просили нею бути. Мія саджає в гойдалки і знімає з них. Біжить і хапає на руки, коли Марсель біля дороги. Прокидається раніше разом із ним, аби побути разом перед садочком. І контролює, наскільки я дбайлива мати", - розповіла Інна.

Тимур Мірошниченко з родиною / Фото: viva.ua

За словами дружини шоумена, саме старша донька зараз надихає її та допомагає долати труднощі. Деякі вчинки Мії навіть доводять Інну до сліз.

"Я не знаю, чи була б я багатодітною мамою, якщо б моєю першою не стала Мія. Ця дитина вважає за щастя дбати про інших. Забороняє навіть комарів вбивати, бо вони живі. І коли Мія бачила, що мені важко, вона повністю брала на себе всі функції. Посадила Марселя, дістала їжу і почала годувати. Сама. В п'ять років. Бо мама втомилась і не встигає. Я ридала ще півгодини, коли це побачила. Просто дякую Всесвіту за цю дитину! Це справжнє Боже благословіння! Дай мені сил і витримки бути такою ж класною мамою, як вона донька", - розчулила Мережу Інна.

Дружина Тимура Мірошниченка показала першу зустріч доньки з названим братом

Нагадаємо, раніше Інна розповіла про те, що дворічний названий син зробив вперше у житті після дитбудинку.

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