Дружина Тімура Мірошниченка довела до сліз відео, як змінився названий син у їхній родині

Дружина ведучого ЖВЛ Тімура Мірошниченка Інна розчулила шанувальників відео з їхнім названим сином Марселем.

Інна Мірошниченко показала, як хлопчик змінився за той час, який провів у їхній родині. Як відомо, Мірошниченки всиновили Марселя влітку цього року. На сторінці в Instagram Інна поділилася роликом, у якому присутні кадри з названим сином, коли він ще був у дитбудинку, та як він змінився за час, який провів з ними.

"За півроку Марсель виріс на 10 см і набрав 2,5 кг, це небагато, але це чверть тієї ваги, яку він мав. Хоча він досі дуже маленький і всі кажуть: "в Instagram ти набагато більшим здаєшся!" Але він сміється, плаче, грається, показує бажання і може відмовлятися. Такі прості слова, за якими так багато стоїть. Всього цього не було. Він навчився кусати, жувати, подолав розлад харчової поведінки і запалення ШКТ. Навчився бігати, вирівняв хребет, таз і ходу. Опанував своє тіло, позбувся гіпертонусу м'язів", - розповіла мама Марселя.

Дружина Тімура Мірошниченка показав, як змінився названий син за час перебування у їхній родині

Також Інна Мірошниченко розповіла, що хлопчик більше не намагається собі нашкодити, у нього поступово приходить до ладу нервова система:

"Він прожив адаптацію, більше не намагається нашкодити собі, не б'ється головою об асфальт, не впадає в кількагодинні істерики. Марсель почав жити, а не виживати. У нас попереду ще багато чого. І складні операції, і реабілітація/корекційна робота на шляху до здорового життя. Але я знаю, що любов здолає цей шлях", - зазначила дружина Мірошниченка.

Нагадаємо, що днями Тімур Мірошниченко поділився подробицями всиновлення ще однієї дитини. За словами ведучого, вони вже стали в чергу на курси усиновлювачів.

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