Дружина Тімура Мірошниченка на Балі потрапила в ДТП: "У мене в'їхав мопед"

Дружина українського ведучого Тімура Мірошниченка на Балі потрапила в ДТП.

Про це адвокатка Інна Мірошниченко розповіла в Instagram-stories. До слова, обраниця шоумена наразі відпочиває на Балі, в районі Чангу. Звісно ж, перед поїздкою Інна цікавилася місцевістю. Зокрема, вона запитувала, як діяти в разі потрапляння в ДТП, на що її запевнили, що аварії там практично не трапляються.

За іронією долі того ж дня в Інну Мірошниченко в'їхав мопед. Після неприємного інциденту в обраниці ведучого залишився забій на нозі.

"Першого ж дня після слів: "А як тут поліція розрулює ДТП?", і відповіді: "Тут майже не буває ДТП", в мене в'їхав мопед, лишивши на нозі Bali kiss (балійський поцілунок – прим. ред.)", - поділилася Інна Мірошниченко.

Дружина Тімура Мірошниченка на Балі / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тим не менш, прикрий інцидент не зіпсував дружині ведучого приємних вражень від відпочинку. Інна говорить, що їй неабияк сподобалася місцевість і вона заряджається позитивною енергією. Однак після ДТП вона все ж таки пішла до одного з місцевих храмів, аби "очиститися від напруги та стресу".

"Я пішла змивати з себе напругу, стрес і все, що привезла з дому. Моє перше очищення в першому храмі", - написала обраниця шоумена.

Дружина Тімура Мірошниченка на Балі / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко підняла важливу тему – життя дітей дитбудинках. Також адвокатка розкрила, чому їхня 9-річна названа донька росла без біологічних батьків.

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