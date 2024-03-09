Дружина Тімура Мірошниченка ніжно привітала його з 38-річчям і показала романтичне фото

Обраниця ведучого подякувала йому за те, що він робить з її життям.

Сьогодні, 9 березня, день народження святкує ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко.

Знаменитості виповнюється 38 років. З цієї нагоди дружина Тімура, адвокатка Інна Мірошниченко зворушливо привітала коханого у фотоблогу. На сторінці в Instagram кохана зірки розмістила романтичний кадр з ним, де вони міцно обіймаються.

Під фотографією Інна Мірошниченко подякувала чоловіку за те, що він робить для неї:

"З днем народження, моє кохання! Дякую тобі за те, що ти робиш з моїм життям. За те відчуття винятковості і особливості, які ти мені даруєш. За всі твої "як ти?", які непомітно побудували місток непорушної довіри. За раптові "люблю тебе". За всі почуті бажання і втілені мрії. За те, скільки в тобі тепла і розуміння. За те, що ти з очима повними оптимізму погоджуєшся на всі мої найвідчайдушніші пропозиції. За абсолютну безпеку. За те, що на свій ДН відправляв мене на ретрит, хоч я і не поїхала. За те, що своїм прикладом надихаєш мене ставати краще. За те, як ти любиш все, чим займаєшся. За чесність і цінності, які ти несеш. За абсолютну віру в добро і людей. За бажання щодня ставати кращим", - написала дружина Мірошниченка.

Тімур Мірошниченко з дружиною / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Інна побажала коханому ніколи не втрачати його вміння завжди і у всьому бачити світло і можливості. А також дружина Мірошниченка побажала поруч людей, які б так само наповнювали його як і він цей світ.

Нагадаємо, декілька місяців тому дружина Тімура Мірошниченка ніжно привітала його з річницею шлюбу. Пара вже шість років, як узаконила свої стосунки.

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