Дружина Тімура Мірошниченка ніжно привітала його з річницею шлюбу і замилувала романтичним фото

Пара вже шість років живе в офіційному статусі чоловіка та дружини.

У родині українського ведучого Тімура Мірошниченка та його дружини Інни особливе свято. Подружжя святкує шосту річницю їхнього шлюбу.

Інна вже привітала коханого та присвятила йому допис в Instagram. Дружина Мірошниченка опублікувала їхнє миле та романтичне фото. На знімку усміхнені закохані нахилилися обличчям одне до одного. Також Інна адресувала чоловікові теплі слова з привітаннями.

"Шість років я найщасливіша жінка у світі, бо в мене є ти! Найкращий чоловік, найніжніший тато, мій найкращий друг. З тобою я росту, літаю, з тобою я завжди у світі надійності та турботи!" – зазначила Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко з дружиною / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Окрім того, Інна розповіла, що за шість років шлюбу в їхньому сімейному житті багато чого відбувалося. Зокрема, вони стали батьками трьох дітей, а незабаром сім'я Мірошниченків буде ще більшою. Дружина Тімура подякувала своєму чоловікові за любов, тепло та довіру в їхній родині.

"Шість років - це ніби і небагато. Але за ці роки у нас троє дітей, шлях до четвертої, ти вибираєш бус, бо не любиш семимісні авто. Ми будь-яку перешкоду чи проблему сприймаємо, як пригоду, бо ми разом! Нам байдуже, де, але важливо, з ким! Ти руйнуєш всі негативні установки та стереотипи. Ти створюєш світ, у якому існує лише любов та довіра. Дякую тобі за ці шість років! Планую бути з тобою ще шість життів!" – зворушливо написала Інна.

Нагадаємо, нещодавно у родині Тімура Мірошниченка теж було свято. Син подружжя – Марко – святкував день народження. Батьки привітали хлопчика з 4-річчям та показали його архівні фото.

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