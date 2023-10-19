Дружина Тімура Мірошниченка подала документи на всиновлення другої дитини

Дружина ведучого ЖВЛ Тімура Мірошниченка, адвокатка Інна повідомила, що подала документи на всиновлення ще однієї дитини.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram жінка розмістила фото, зроблені біля Дніпровської районної держадміністрації служби у справах дітей та сім'ї.

Дружина Тімура Мірошниченка всиновлює ще одну дитину / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко розповіла, що цього разу вона подає документи без чоловіка, оскільки цього разу він не зможе відвідувати обов'язкові курси для всиновлювачів, як це було перед тим, як вони взяли Марселя до родини:

"Знаю, що запитаєте. Так, так можна було. У мене є житло, дохід і згода чоловіка брати дітей на своє утримання. Що потім? Потім я стаю умовно мамою-одиначкою стосовно нової дитини (дітей). А далі ще один суд – внутрішньосімейне усиновлення. Трохи більше юридичних нюансів. Але це легше, ніж Тіму підлаштовуватися під школу", - розповіла про процедуру Інна Мірошниченко.

Дружина Тімура Мірошниченка всиновлює ще одну дитину / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Дружина Тімура Мірошниченка всиновлює ще одну дитину / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Вона також випередила запитання шанувальників стосовно того, чому вони з чоловіком прийняли рішення всиновити ще одну дитину так швидко. "Бо відчуваю, що є місце в серці і в квартирі. А дітей, які чекають на сім'ю, все ще десятки тисяч", - відповіла Інна.

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Дружина Тімура Мірошниченка з названим сином / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Як відомо, чотири місяці тому Інна і Тімур Мірошниченки всиновили дворічного хлопчика з дитячого будинку у Житомирі, якого назвали Марселем.

А минулої неділі зіркове подружжя похрестило Марселя у Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві.

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