Дружина Тімура Мірошниченка похизувалася коштовним подарунком від чоловіка

Інна показала, яким презентом її потішив коханий.
Дружина ведучого "ЖВЛ" Тімура Мірошниченка – Інна – похизувалася коштовним подарунком, який отримала від чоловіка.
В Instagram-stories блогерка показала, яким презентом її потішив коханий. До слова, ведучий подарував обраниці новенький iPhone. Коштовний презент Мірошниченко вручив коханій з нагоди Дня святого Миколая.
"Миколайчик завітав трохи раніше. Дякую, найкращий", - звернулася до коханого Інна.
Тим часом доля старого телефону дружини Тімура вже вирішена. Як зазначила Інна, їхня донька Мія вже почала знімати на нього відео.
"Мія натякає, що старий телефон не пропаде", - зазначила Інна.
Нагадаємо, родина Тімура Мірошниченка вже активно готується до новорічних свят. До слова, днями вони поставили вдома ялинку. Названий син подружжя Марсель вперше у своєму житті наряджав різдвяне деревце.
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