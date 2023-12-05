Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дружина Тімура Мірошниченка похизувалася коштовним подарунком від чоловіка

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
90
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дружина Тімура Мірошниченка похизувалася коштовним подарунком від чоловіка

Тимур Мірошниченко з дружиною / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Інна показала, яким презентом її потішив коханий.

Дружина ведучого "ЖВЛ" Тімура МірошниченкаІнна – похизувалася коштовним подарунком, який отримала від чоловіка.

В Instagram-stories блогерка показала, яким презентом її потішив коханий. До слова, ведучий подарував обраниці новенький iPhone. Коштовний презент Мірошниченко вручив коханій з нагоди Дня святого Миколая.

"Миколайчик завітав трохи раніше. Дякую, найкращий", - звернулася до коханого Інна.

Саме такий подарунок Тімур Мірошниченко зробив дружині / © instagram.com/_inna_mi_
Саме такий подарунок Тімур Мірошниченко зробив дружині / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тим часом доля старого телефону дружини Тімура вже вирішена. Як зазначила Інна, їхня донька Мія вже почала знімати на нього відео.

"Мія натякає, що старий телефон не пропаде", - зазначила Інна.

Донька Тімура Мірошниченка / © instagram.com/_inna_mi_
Донька Тімура Мірошниченка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, родина Тімура Мірошниченка вже активно готується до новорічних свят. До слова, днями вони поставили вдома ялинку. Названий син подружжя Марсель вперше у своєму житті наряджав різдвяне деревце.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
90
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація