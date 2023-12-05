Дружина Тімура Мірошниченка похизувалася коштовним подарунком від чоловіка

Дружина ведучого "ЖВЛ" Тімура Мірошниченка – Інна – похизувалася коштовним подарунком, який отримала від чоловіка.

В Instagram-stories блогерка показала, яким презентом її потішив коханий. До слова, ведучий подарував обраниці новенький iPhone. Коштовний презент Мірошниченко вручив коханій з нагоди Дня святого Миколая.

"Миколайчик завітав трохи раніше. Дякую, найкращий", - звернулася до коханого Інна.

Саме такий подарунок Тімур Мірошниченко зробив дружині / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тим часом доля старого телефону дружини Тімура вже вирішена. Як зазначила Інна, їхня донька Мія вже почала знімати на нього відео.

"Мія натякає, що старий телефон не пропаде", - зазначила Інна.

Донька Тімура Мірошниченка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, родина Тімура Мірошниченка вже активно готується до новорічних свят. До слова, днями вони поставили вдома ялинку. Названий син подружжя Марсель вперше у своєму житті наряджав різдвяне деревце.

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