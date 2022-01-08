Дружина Тимура Мірошниченка похизувалася стрункою фігурою в бікіні

Пара відпочиває на Шрі-Ланці.

Ведучий інфотейнмент-шоу "Твій день" Тимур Мірошниченко та його дружина, телеведуча Інна відпочивають на Шрі-Ланці.

Там подружжя досліджує мальовничі місця, відвідує екскурсії, куштує традиційну їжу та вдосталь купається в океані. Не забувають зірки і про свої фотоблоги. Зокрема, Інна вже наробила пляжних фото у бікіні та опублікувала їх у своєму Instagram. Так, на одній зі світлин Мірошниченко позувала у зеленому купальнику, лежачи на пляжі. Обраниця шоумена посвітила стрункою фігурою.

Інна Мірошниченко / instagram.com/_inna_mi_

Також Інна влаштувала імпровізовану фотосесію у чорному бікіні з довгими зав'язками. Ведуча похизувалася красивими ніжками, пласким животиком та пружними сідничками.

Інна Мірошниченко / instagram.com/_inna_mi_

У дописі красуня поділилася своїми враженнями від острову. Зокрема, Мірошниченко зазначила, що на Шрі-Ланці законослухняне населення і усі носять захисні маски.

"Тут безпечно. Ще вони всі дуже усміхнені, ввічливі та доброзичливі. Впарюють свої послуги на кожному кроці, щоправда. Одяг, тук-тук, екскурсія, ресторан, масаж, аюрведа шоп. Але не просять гроші просто так, як у Камбожді, де з кожним кроком до тебе, як мокрий сніг, прилипає все більше дітей, що кричать "ван долар, міс". Тут чисто. Не всюди, але в деталях. Декілька разів заходила до туалету у кафе, до місцевих додому (вони часто живуть там, де працюють). Ідеально чисто, приємно пахне. На пляжах не завжди чисто, але це не завжди вина місцевого населення. Все це вселяє відчуття спокою та умиротворення. Я навіть помічала, які спокійні люди. І якщо хтось лається, то вони просто лише приїхали. Завтра ця хвиля накриє їх", – поділилася вона.

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