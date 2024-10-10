Дружина Тімура Мірошниченка похизувалася, як оригінально в Італії відсвяткувала 37-річчя

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – Інна – 9 жовтня відсвяткувала день народження.

Обраниці шоумена виповнилося 37 років. Як поділилася у своєму Instagram Інна, минулого року вона провела день народження у Карпатах на ретриті. Цьогоріч кохана ведучого обрала не менш оригінальне святкування. Мірошниченко поїхала до Італії. У свій день народження Інна досліджувала вулкан Етна.

"Що ви знаєте про цікаві варіанти для святкування дня народження? Минулого року Карпати і мовчазний ретрит. Цього - вулкан, вулканічний пил на зубах, губах, в шкірі голови, під нігтями. Кайф!" – поділилася Інна.

Дружина Тімура Мірошниченка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тим часом Тімур Мірошниченко залишився з дітьми вдома. Тим не менш, це не завадило йому публічно привітати кохану зі святом. Шоумен показав купу світлин Інни, а також ніжно звернувся до неї.

"Ти така різна, але однаково кохана. До безтями! З твоїм днем", - звернувся до обраниці ведучий.

Тімур Мірошниченко з дружиною / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Нагадаємо, нещодавно день народження було у шоумена Андрія Данилка. Артист показував, як святкував 51-річчя з "мамою" Вєрки Сердючки та відомим співаком Дмитром Волкановим.

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