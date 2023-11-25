Дружина Тімура Мірошниченка показала палату, у якій лежить з 2-річним сином

Дружина ведучого ЖВЛ Тімура Мірошниченка Інна наразі перебуває у дитячій лікарні Охматдит у Києві разом з 2-річним названим сином Марселем.

Як відомо, 24 листопада хлопчику зробили операцію і зараз він перебуває на стаціонарі, а поруч з ним – мама. У сторіз своєї сторінки в Instagram Інна поділилася відео з палати, де вони перебувають з Марселем.

Дружина Мірошниченка провела підписникам свого фотоблогу екскурсію палатою. Як розповіла Інна, вони з Марселем опинилися у новому корпусі дитячої лікарні і тут все свіже і охайне:

"Дитячий куточок є. Дітей годують. Але все молочне, з глютеном, тому пропускаємо. Сьогодні на сніданок сосиски з макаронами. Перебування тут безкоштовне. Є палата на одного і на двох діток (може і більше, але я не бачила)", - сказала Інна.

Дружина Тімура Мірошниченка показала палату у дитячій лікарні в Києві, в якій перебуває з сином

У палаті є умивальник, душ, дві шафи, доросле і дитяче ліжка, стіл і телевізор.

Нагадаємо, що нещодавно дружина Тімура Мірошниченка Інна оголосила, що вони подали документи на всиновлення другої дитини. Інна Мірошниченко поділилася, що цього разу займатиметься всиновленням сама, без чоловіка, і пояснила чому.

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