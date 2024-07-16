Дружина Тімура Мірошниченка показала своє архівне фото і приголомшила схожістю з 4-річним сином

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка приголомшила схожістю з їхнім 4-річним сином Марко.

Так, у своєму Instagram обраниця шоумена опублікувала своє архівне фото. На знімку ще зовсім юна Інна Мірошниченко насуплено позувала перед камерою з бантиком на голові. Кадр був зроблений далекого 1990 року.

Також дружина ведучого опублікував свіже фото сина Марко. На знімку Тімур Мірошниченко тримав хлопчика на руках, поки той впевнено дивився в об'єктив фотокамери. Користувачі були просто приголомшені схожістю Інни Мірошниченко з сином. Як вони зазначили, Марко схожий на маму як дві краплі води.

Дружина Тімура Мірошниченка здивувала схожістю з сином / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Зазначимо, Тімур та Інна Мірошниченки виховують чотирьох дітей. Подружжя має біологічних доньку Мію та сина Марко. Минулого року пара усиновила хлопчика, якого звуть Марселем. Цьогоріч родина стала більшою. У подружжя з'явилася названа донька Ангеліна.

Тімур та Інна Мірошниченки усиновили дівчинку, яка під час повномасштабної війни була евакуйована за кордон. Раніше дружина ведучого ділилася, як це все відбувалося та чому на неї попереду чекають два суди.

Тімур Мірошниченко разом із дружиною вперше повністю показав їхню названу доньку

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