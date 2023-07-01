Дружина Тимура Мірошниченка показала їхнього названого 2-річного сина і розповіла про насилля у дитбудинках

Дружина ведучого ЖВЛ Тимура Мірошниченка Інна розповіла про те, як живуть діти в дитячих будинках.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Інна Мірошниченко поділилася новим фото їхнього 2-річного сина, якого вони беруть з дитбудинку. Жінка розповіла, що дітям доводиться переживати в таких установах.

Зокрема, Інна зазначила, що діти живуть як у бульбашці і нічого не знають про навколишній світ, бо ніхто їм про нього не розповідає:

"Ви не знаєте, як живуть інші. Можливо, ви просто не знаєте, що вони взагалі живуть. Ви бачите ягоди/фрукти лише на картинках. І не здогадуєтеся, яке воно на смак. Ви не знаєте, що таке ліфт або каса в супермаркеті. Ви не знаєте, що таке супермаркет…" – написала Інна, попросивши підписників уявити, якби вони жили на суцільному карантині – саме так почуваються діти у дитячих будинках.

Дружина Тимура Мірошниченка розповіла, як почуваються діти в дитбудинках / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Також Інна Мірошниченко зазначила, що статистика насилля у дитбудинках жахлива: "Фізичне. Психологічне. Сексуальне. Це далеко не поодинокі випадки".

Дружина Тимура Мірошниченка розповіла про насилля над дітьми в дитбудинках / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Жінка зізналася, що коли її запитують, чому вони з чоловіком вирішили усиновити дитину, в неї виникає зустрічне запитання "а чому ви ще не вирішили?".

Нагадаємо, раніше дружина Тимура Мірошниченка розповіла, коли вони зможуть забрати названого сина з дитбудинку і чому вони досі не можуть привезти хлопчика додому.

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