Дружина Тімура Мірошниченка потрапила до лікарні з серйозною травмою

Дружина ведучого шоу "ЖВЛ представляє" Тімура Мірошниченка – Інна – потрапила до лікарні.

Про це вона розповіла у своєму Instagram. Інна поділилася, що порізалася ножем під час приготування салату. Рана виявилася глибокою і дуже кровоточила. Тімур Мірошниченко зупинив дружині кров, а сусід-хірург допоміг обробити рану. Однак за допомогою до лікарів все ж таки довелося звернутися.

"Я завжди знала, що кулінарія до добра не доведе. Планувався салат, а тепер планується поїздка для накладання швів. Але виявилось, що мій чоловік вміє зупиняти кров. А сусід-хірург на щастя був вдома і зміг обробити рану. А ще виявилось, що від виду крові я таки втрачаю свідомість. Сама б так і стояла з тим ножем і авокадо, поки б не померла, напевно", - поділилася Інна.

Інна Мірошниченко серйозно порізалася / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Врешті, дружина Тімура Мірошниченка мусила негайно звертатися за допомогою до лікарів. Медики оглянули рану Інни. Без хірургічного втручання було не обійтися, їй наклали чотири шви. Рана хоч і глибока, але, на щастя, сухожилля цілі.

"Чотири шви. Рана глибока, та сухожилля цілі. Так що все нормально. Не виймаєте кісточку авокадо новим керамічним ножем, бо вони правда дуже гострі", - поділилася Інна своїм досвідом з підписниками.

Інна Мірошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Сагайдачна опинилася в лікарні, але проблеми зі здоров'ям були в її новонародженої донечки. Артистка розповідала, що сталося і чому вони мусили звертатися за допомогою до лікарів.

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