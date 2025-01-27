Дружина Тімура Мірошниченка потрапила до лікарні з серйозною травмою

Інна Мірошниченко розповіла, що сталося.
Дружина ведучого шоу "ЖВЛ представляє" Тімура Мірошниченка – Інна – потрапила до лікарні.
Про це вона розповіла у своєму Instagram. Інна поділилася, що порізалася ножем під час приготування салату. Рана виявилася глибокою і дуже кровоточила. Тімур Мірошниченко зупинив дружині кров, а сусід-хірург допоміг обробити рану. Однак за допомогою до лікарів все ж таки довелося звернутися.
"Я завжди знала, що кулінарія до добра не доведе. Планувався салат, а тепер планується поїздка для накладання швів. Але виявилось, що мій чоловік вміє зупиняти кров. А сусід-хірург на щастя був вдома і зміг обробити рану. А ще виявилось, що від виду крові я таки втрачаю свідомість. Сама б так і стояла з тим ножем і авокадо, поки б не померла, напевно", - поділилася Інна.
Врешті, дружина Тімура Мірошниченка мусила негайно звертатися за допомогою до лікарів. Медики оглянули рану Інни. Без хірургічного втручання було не обійтися, їй наклали чотири шви. Рана хоч і глибока, але, на щастя, сухожилля цілі.
"Чотири шви. Рана глибока, та сухожилля цілі. Так що все нормально. Не виймаєте кісточку авокадо новим керамічним ножем, бо вони правда дуже гострі", - поділилася Інна своїм досвідом з підписниками.
Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Сагайдачна опинилася в лікарні, але проблеми зі здоров'ям були в її новонародженої донечки. Артистка розповідала, що сталося і чому вони мусили звертатися за допомогою до лікарів.
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