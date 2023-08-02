Дружина Тімура Мірошниченка привітала названого сина з дворіччям і розчулила новими фото з малюком

Інна також зворушила зверненням до хлопчика в день народження.

Дружина ведучого ЖВЛ на каналі "1+1 Україна" Тімура Мірошниченка Інна розповіла, що сьогодні, 2 серпня, день народження святкує їх названий син Марсель.

Про це зіркова мама розповіла на сторінці в Instagram. Вона розмістила нові фотографії з хлопчиком і зворушливо привітала його з дворіччям:

"Я люблю його всім серцем, глибоким материнським серцем. Я знаю, що кожен наступний рік життя Марселя буде кращим за попередній. Адже саме для цього ми зустрілися. Що він виросте щасливим, в безумовній підтримці і прийнятті, в повазі до виборів, рішень і кордонів. Що поруч завжди буде сім'я. Він обраний. Хоч ми і не обирали. Живи своє життя синок! Кожного дня! І завжди знай, що у тебе є ми!" – написала Інна Мірошниченко.

Дружина Тімура Мірошниченка з наваним сином / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Названий син Тімура та Інни Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Дружина Тімура Мірошниченка з наваним сином / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Своєю чергою, Тімур Мірошниченко теж привітав сина з його святом і коротко зазначив, що "все лише починається".

Тімур Мірошниченко з названим сином / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тімур Мірошниченко з названим сином / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тімур Мірошниченко з названим сином / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Зазначимо, що у студії "Сніданку з 1+1" Тімур та Інна Мірошниченки розповіли, що минуло сім місяців, перш ніж вони змогли забрати сина з дитбудинку. "Документи ми подали другого січня, а дитину забрали 27 липня", - розповіла дружина Мірошниченка.

Нагадаємо, раніше Інна і Тімур Мірошниченки вперше показали обличчя названого сина і розповіли про його життя у дитбудинку, де малюку зіпсували здоров'я.

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