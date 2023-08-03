Дружина Тімура Мірошниченка розчулила до сліз синовим "вперше", чого він не робив у дитбудинку

Дружина ведучого ЖВЛ на каналі "1+1 Україна" Тімура Мірошниченка Інна показала шанувальникам, як їхній названий син Марсель адаптується до нових умов життя.

Як зізналася Інна Мірошниченко у сторіз своєї сторінки в Instagram зараз 2-річний малюк робить багато чого "вперше", чого не мав змогу робити у дитбудинку. Так, дружина ведучого показала, як маленький Марсель отримав перші кульки на свій день народження, вперше скуштував морозиво та вперше тримав у руках малину.

Названий син Тімура та Інни Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Названий син Тімура та Інни Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Названий син Тімура та Інни Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Також зіркова мама зізналася, що після морозива з'ясувалося, що Марселю не можна лактозу. Окрім того, дружина Мірошниченка розповіла про реалії дітей дитбудинках.

Зокрема Інна поділилася, що у дитбудинку дітей годують по протоколу і не звертають увагу на особливості їхнього організму. Приміром, у маленького Марселя є проблеми з кишківником, але у дитбудинку його годували вафлями та цукерками:

"Ще за тиждень до знайомства з нами Марсель був у молодшій групі, де вся їжа в формі пюре. Він не розуміє форм їжі. Не жує. Він ніколи не розмазував у руках ягоди. Не кидався котлетами. Все те, що робили домашні діти. Цей етап ми намагаємося надолужити, бо це знайомство зі світом", - розповіла Інна Мірошниченко.

Також дружина ведучого пригадала, як вони вперше знайомилися з сином. Тоді їм зачитали його анамнез і серед іншого було вказано, що у малюка хвороба ШКТ і йому потрібна певна дієта.

Названий син Тімура та Інни Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Коли ж Інна зайшла до групи з сином, вона побачила, що він тримає у руках вафлю:

"А вихователька демонструє, як вчить його їсти цукерку. Типу, дивіться, ми тут смаколиками годуємо. Наступного дня я привезла дитяче пюре. Яблуко-морква. Ще наступного дня мене відчитали, що у нього був розлад, бо я дала йому моркву, а моркву він ще не їв. Моркву! Йому два. Каже: "Краще купіть йому печиво "Марія", - поділилася дружина Мірошниченка.

Названий син Тімура та Інни Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, що 2 серпня названий син Тімура та Інни Мірошниченків Марсель відсвяткував два роки. З цієї нагоди зіркові батьки показали нові світлини з хлопчиком, а Інна розчулила зверненням до нього.

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