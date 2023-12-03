Дружина Тімура Мірошниченка розчулила, як 2-річний названий син наряджав свою першу ялинку

Ведучий ЖВЛ Тімур Мірошниченко разом з дружиною Інною і трьома дітьми вже почали підготовку до новорічних свят.

Так, родина показала, як разом вдома встановлювала ялинку. На сторінках в Instagram Тімур та Інна Мірошниченки поділилися милим відео, як всі разом прикрашають святкове дерево.

Так, зірковий батько діставав ялинку з коробки, потім родина разом її зібрала і почала вішати ялинкові прикраси. Як зазначили Мірошниченки, це перша ялинка для їхнього молодшого, названого сина, 2-річного Марселя.

"Перша ялинка Марселя. Ризиковано з нашого боку, маючи дитину, якій все цікаво і кожне "обережно" звучить, як виклик, але… Ми віримо в стійкість ялинки і іграшок (найслабші вже пішли від нас)", - підписав відео Тімур Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко показав, як з родиною вдома прикрашав ялинку

Своєю чергою, шанувальники зіркового подружжя були розчулені і дуже щасливі за маленького Марселя, який вперше в житті святкуватиме Різдво у сімейному колі:

Уявляю враження Марселя, адже це його перше Різдво, Новий рік в родині. І ялинка, яку можна завалити і тобі нічого не буде

Хочеться, щоб в усіх діток була така можливість, зустрічати Різдво із люблячою сім'єю

Марселю пощастило!

Так зворушливо, класно, що у Марселя з'явилася сім'я – пощастило малюку

Нагадаємо, що нещодавно Тімур та Інна Мірошниченки зробили операцію своєму названому сину Марселю. Зіркова родина не повідомила, чому малюку знадобилося хірургічне втручання. Та судячи з того, що вони вже дома, операція минула успішно і Марсель почувається добре.

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