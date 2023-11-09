Дружина Тімура Мірошниченка поділилася деталями всиновлення їхньої другої дитини

Дружина Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна розповіла, що займатиметься всиновленням другої дитини у декілька етапів як мати-одиначка через неможливість сповна долучати до процесу чоловіка.

Вона вирішуватиме всі питання без участі чоловіка. Зокрема, ходитиме на курси, знайомитиметься з дитиною тощо. Згодом, після остаточного надання дозволу на проживання дитини у повноцінній сім'ї, Інна разом з Тімуром здійснить внутрішньосімейне усиновлення за допомогою суду. За словами блогерки, це найпростіший варіант досягнення мети.

"Коли дитина буде зареєстрована в нашому районі, то чоловік тут подає в суд. І нам сходити один чи два рази в суд набагато простіше, аніж ходити три місяці на навчання", – розповіла дружина шоумена у програмі "Слава+".

Дружина Тімура Мірошниченка з названим сином / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Зазначимо, щоб забрати малюка з дитячого будинку подружжя має відвідувати спеціальні курси протягом трьох місяців. Як раніше повідомляла блогерка, Тімур має обмаль часу, тому не в змозі це зробити та постійно нехтувати роботою. Тому й було вирішено діяти саме у статусі матері-одиначки.

Тімур Мірошниченко з названим сином / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Також юристка згадала, через що вони з Тімуром пройшли в процесі попереднього всиновлення Марселя, коли медійному чоловікові часто доводилося змінювати робочі плани.

"Тімур не має стільки вільного часу ходити на навчання. У нас, наприклад, було навчання щоп'ятниці з дев'ятої до шостої. Тімур пропускав прямі ефіри, мав щоразу домовлятися з тими, хто працює не на своєму тижні, щоб люди виходили. А там теж у когось відрядження, у когось сім'я, плани й так далі. Відмовлявся від оплачуваної роботи, знімань, не їздив у відрядження, де були некомерційні суспільно значущі проєкти", – пояснила Інна.

Тімур Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Цікаво, що подружжя за першим всиновленням насправді розраховувало одразу на дві дитини, проте тоді не склалося. Дружина Тімура Мірошниченка також поділилася, якої статі планують взяти другого малюка. Вся родина сподівається, що це буде дівчинка. Особливо на сестричку чекає донька зіркового подружжя, Мія, якій, за словами Інни, необхідна ще одна дівчинка у кімнаті.

Нагадаємо, нещодавно у своєму фотоблогу подружжя Мірошниченків замилувало романтичним відео. Відомий український ведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна насолоджувалися обіймами.

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