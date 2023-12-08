Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про другу операцію 2-річного названого сина

Дружина ведучого ЖВЛ Тімура Мірошниченка Інна поділилася подробицями, як минули обстеження 2-річного названого сина Марселя у дитячій лікарні Охматдит.

Як відомо, 24 листопада хлопчику зробили першу операцію. У своєму фотоблогу дружина Тімура Мірошниченка зазначила, що сьогодні, 8 грудня, вони знову майже цілий день провели у лікарні. На цей раз Марселю проводили рентгени з контрастом, УЗД і огляди лікарів. За словами Інни, це було дуже складно. До того ж вона забула направлення вдома. Втім, ситуацію вдалося вирішити на місці. Вони знайшли потрібного лікаря.

Названий 2-річний син Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Також Інна поділилася результатом самого рентгену. На знімку видніється черевна порожнина хлопчика. Як раніше наголошували Мірошниченки, Марсель народився з дефектом передньої черевної стінки. Окрім того, дитина має фізичні вади. Зокрема, викривлену грудну клітину. Однак, більше подробиць подружжя не розповідає.

Названий 2-річний син Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Названий 2-річний син Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Так, після низки обстежень, на січень у 2-річного сина Мірошниченків запланована друга операція. Також Інна додала, що йому буде необхідна й третя. Втім, лікарі поки не знають, як її провести. У будь-якому разі дружина Тімура Мірошниченка не втрачає оптимізму й запевнила, що лікар Марселя точно знайде вихід.

Названий 2-річний син Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно родина Тімура Мірошниченка прикрасила ялинку. Новорічне деревце стало першим у житті названого сина Марселя.

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