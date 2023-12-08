Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про другу операцію 2-річного названого сина

У Марселя буде тривалий шлях лікування.
Дружина ведучого ЖВЛ Тімура Мірошниченка Інна поділилася подробицями, як минули обстеження 2-річного названого сина Марселя у дитячій лікарні Охматдит.
Як відомо, 24 листопада хлопчику зробили першу операцію. У своєму фотоблогу дружина Тімура Мірошниченка зазначила, що сьогодні, 8 грудня, вони знову майже цілий день провели у лікарні. На цей раз Марселю проводили рентгени з контрастом, УЗД і огляди лікарів. За словами Інни, це було дуже складно. До того ж вона забула направлення вдома. Втім, ситуацію вдалося вирішити на місці. Вони знайшли потрібного лікаря.
Також Інна поділилася результатом самого рентгену. На знімку видніється черевна порожнина хлопчика. Як раніше наголошували Мірошниченки, Марсель народився з дефектом передньої черевної стінки. Окрім того, дитина має фізичні вади. Зокрема, викривлену грудну клітину. Однак, більше подробиць подружжя не розповідає.
Так, після низки обстежень, на січень у 2-річного сина Мірошниченків запланована друга операція. Також Інна додала, що йому буде необхідна й третя. Втім, лікарі поки не знають, як її провести. У будь-якому разі дружина Тімура Мірошниченка не втрачає оптимізму й запевнила, що лікар Марселя точно знайде вихід.
Нагадаємо, нещодавно родина Тімура Мірошниченка прикрасила ялинку. Новорічне деревце стало першим у житті названого сина Марселя.
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