Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про хворобу дворічного названого сина

Дружина ведучого ЖВЛ Тімура Мірошниченка, юристка Інна Мірошниченко розповіла, що їхній названий син Марсель занедужав.

У малюка ГРВІ, проте Інна прагне уникати маніпуляцій на тему здоров'я її сина.

На своїй сторінці в Instagram дружина Мірошниченка оприлюднила фото, де обіймає їхнього названого сина Марселя. Не вдаючись у подробиці, вона додала, що хлопчик постійно перебуває поруч.

"Марсель захворів. Спить зі мною. І більшість часу проводить так. Притулившись до мене чи до Тіма (Тімура Мірошниченка – прим. ред.)", – пояснила блогерка.

Дружина ведучого поділилася з підписниками фотоблогу супутніми хвилюваннями. Її турбували думки про те, як маленькі діти пораються з хворобами у дитячих будинках, звідки й сам Марсель. Інна розчулила словами про їхню самотність і безпорадність у подібних установах, де їх навіть нікому обійняти.

"Я лежу і думаю: "А як він раніше?.." Коли боляче, страшно, а поруч нікого. Ти маленька дитина, а тебе немає, кому просто обійняти. А скільки ще дітей просто зараз хворіють і не мають поруч того, хто шепотітиме "я з тобою, все буде добре". Вони лежать самі. В холодних ліжках. Навіть не плачуть, бо навіщо? Ніхто не прийде", – поділилася Інна.

Інна Мірошниченко з сином / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Зрештою, юристка поставила безліч риторичних запитань, чим наголосила на важливості всиновлення і виховання дітей у повноцінних сім'ях.

"Чи довірятимуть вони світу? Скільки носитимуть болю? Скільки зусиль витратять, аби відпустити той досвід, і чи вийде? Чому так буває взагалі?.. Так хочеться, аби кожна дитина мала, до кого притулитися, коли погано. Аби кожна дитина знала, що таке безумовна любов. Аби кожна дитина росла в сім’ї. Люблячій сім’ї. Це насправді єдине, що дійсно важливо!" – наголосила дружина знаменитості.

Нагадаємо, що подружжя Мірошниченків планує всиновити ще одну дитину. Дружина Тімура Мірошниченка Інна вже подала документи до відповідної установи. Жінка морально налаштувалася на бюрократичні труднощі.

Читайте також: