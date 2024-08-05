Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про проблеми зі здоров'ям у 8-річної названої доньки

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – Інна – розповіла про проблеми зі здоров'ям в їхньої 8-річної названої доньки.

У своєму Instagram обраниця поділилася, що вони нині обстежують Ангеліну у лікарів. Виявилося, що в дівчинки є серйозні проблеми з зором. Ангеліна бачить лише на 20%. З окулярами зір покращиться, але не буде 100%. Інна говорить, що це можна було б виправити, аби лікуванням зайнялися вчасно. Утім, Мірошниченки робитимуть все можливе, аби покращити зір доньки.

"Ми завершили офтальмологічне обстеження. Висновок такий: Ангеліна бачить лише 20%, а в окулярах зможе бачити до 50%. Інші 50% зору втрачено за ці вісім років, які вона мала ходити в окулярах. Чи повернеться зір? Невідомо! Будемо робити постійне апаратне лікування і щороку дивитися динаміку. Чи допоможе операція? Лазерну корекцію роблять лише після 18 років. І це дозволяє бачити без окулярів так, як в окулярах. Тобто у випадку Ангеліни на 50%", - поділилася Інна.

Допис Інни Мірошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Зі здоров'ям Ангеліни є й інші набагато серйозні проблеми, які виникли через те, що у дитбудинку повноцінно не займалися її лікуванням. Більш детально Інна Мірошниченко розповідати не стала. Однак дружина ведучого наголосила, що вони знали про стан здоров'я донечки, тому не жалітимуться, а робитимуть все можливе, аби їй допомогти. Також Інна вкотре зазначила, що дітям потрібна сім'я, яку дитбудинок ніколи не замінить.

Допис Інни Мірошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Це не така велика проблема в порівнянні з іншими, які ми маємо і які є наслідком проживання дитини не в сім'ї. Є хвороби, які не здаються критичними, які є в багатьох дорослих. Якщо такі є у дитини від народження, і її не обстежили належним чином чи не лікували щоденно як слід, то такі хвороби спричиняють невідворотні жахливі наслідки. Якби Ангеліна від народження потрапила під опіку, а не в дитбудинок, якби її здоров'ям повноцінно займалися, вона мала б всі шанси на повноцінне життя. Шанси, яких зараз не має", - поділилася Інна.

Допис Інни Мірошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, Інна та Тімур Мірошниченки цьогоріч забрати з дитбудинку дівчинку Ангеліну. Минулого року подружжя усиновило сина Марселя. Днями хлопчик відсвяткував 3-річчя. Мірошниченки показували, як вітали Марселя та який оригінальний сюрприз йому влаштували.

Тімур Мірошниченко з родиною довів до сліз вітаннями 3-річного сина Марселя

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