Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про сварки між чотирма дітьми і як на них реагує

Інна Мірошниченко пояснила, коли втручається у конфлікти між синами та доньками.

Дружина ведучого "ЖВЛ представляє" Тімура Мірошниченка розповіла про сварки між чотирма дітьми.

Адвокатка Інна Мірошниченко в Instagram-stories поділилася, що конфліктів не уникнути. Діти між собою час від часу сваряться та навіть б'ються. Утім, батьки не втручаються у конфлікти синів та доньок, за винятком одного – якщо це не становить небезпеку їхньому здоров'ю.

"Сваряться всі. Б'ються хлопці між собою і дівчата між собою. Я не втручаюся, поки це не несе загрози здоров'ю", - поділилася обраниця шоумена.

Діти Тімура Мірошниченка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко говорить, що діти повинні вміти самостійно вирішувати конфлікти, миритися та домовлятися. А навчитися цього вдома між братами та сестрами – чудовий спосіб, адже спочатку вони посварилися, але потім знаходять спільну мову.

"Вони мають вчитися самостійно вирішувати конфлікти. І вдома з братами і сестрами – найкращий спосіб. Бо тут побилися, а тут вже хочеться іграшку попросити чи пограти разом. І доводиться шукати аргументи", - поділилася дружина шоумена.

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко розповідала про труднощі в навчанні старшої доньки. Обраниця ведучого розкрила причину своєї стурбованості за її майбутнє.

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