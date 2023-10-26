Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про свій викидень і як ставиться до абортів

Дружина ведучого ЖВЛ Тімура Мірошниченка Інна Мірошниченко відверто поділилася сумним досвідом, коли вони з чоловіком пережили втрату дитини.

Інна поспілкувалася з підписниками в Instagram і відповіла на запитання, які їх найбільше хвилюють. Одна з шанувальниць запитала в дружини Мірошниченка, скільки у неї було вагітностей і як вона може порадити пережити викидень:

"Наша перша вагітність теж перервалася. Це треба просто прийняти. Більш "сухий" аргумент – кожна 5-6 вагітність не завершується пологами. Більш "глибокий" – у цієї дитини була коротка місія. Щось "підсвітити" в вас. Вона її виконала і пішла чекати на своє інше втілення. Так мало статися і все. Дайте собі час прожити біль, відпустити і рухатися далі", - зазначила Мірошниченко.

Інна Мірошниченко розповіла про свій викидень / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Інна також порадила не звинувачувати себе і наголосила, що дуже багато жінок прожили те ж саме.

Зазначимо, що декілька років тому Інна Мірошниченко в інтерв'ю Аліні Доротюк вже розповідала, що пережила викидень. Тоді жінка чесно зізнавалася, що так сталося через те, що вона не хотіла цієї дитини. Думки Інни були зайняті кар'єрою: "Це було дуже швидко. Я лише звикла до новини, що у нас буде дитина, як ми дізнаємося, що серцебиття немає. Я думаю, що так склалося саме через те, що ці три тижні поки звикала, я постійно думала про те, що я не хотіла цю дитину, що я не готова до неї. А організм же відчуває, що це небажана вагітність, тоді навіщо її затримувати?" – говорила тоді Мірошниченко.

Інна Мірошниченко розповіла, як ставиться до абортів / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Також дружина ведучого зізналася, як ставиться до абортів. За словами Інни, вона не засуджує жінок, які на це наважуються. Однак сама Інна дещо інакше ставиться до цього після своїх вагітностей.

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, раніше дружина Тімура Мірошниченка Інна приголомшила, як змінився їхній 2-річний названий син Марсель після дитячого будинку.

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