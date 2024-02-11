Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про тригер названого сина, через який у нього сталася істерика

Дружина ведучого "ЖВЛ" Тімура Мірошниченка Інна довела до сліз історією про тригери, які є у їхнього названого сина, дворічного Марселя.

На сторінці в Instagram Інна Мірошниченко залишила розлогий пост, у якому поділилася, як інакше зараз сприймає інформацію в школі усиновлювачів, де проходить навчання.

"Зараз сприйняття інформації зовсім інше. Коли Марсель потрапив до нас, в голові була купа знань. Все дуже доречне. Але було важко виокремити з цього масиву конкретний ключ. Зараз я слухаю лекцію і вже бачу сина. Бачу чому так і, головне, що робити. Приходжу додому і розумію, що лише зараз ці знання допомагають. Лише по другому колу", - поділилася Інна.

Дружина Мірошниченка розповіла, що зараз у школі вони проходять тригери, які можуть повернути названу дитину у її минуле:

"Вчора ми слухали про те, що ми не знаємо минулого дитини, не знаємо досвіду, травм і глибини переживання. І що будь що, запах, звук, слово може стати тригером і відправити дитину в те особисте пекло, з якого ми її вириваємо", - зазначила знаменитість.

Інна Мірошниченко розчулила відео з названим 2-річним сином

Разом з тим Інна зізналася, що днями, коли вони родиною їхали потягом, Марселя щось тригернуло, що призвело до істерики:

"І саме вчора так і сталося. В поїзді. Абсолютно раптово в секунду щось віднесло дитину кудись далеко, де нас немає. Це така істерика, яку зрозуміти лише тим, хто проживає аналогічний досвід. Бо на щастя діти в сім’ях таке не покажуть. Я теж плакала. Заспокоювала в темряві, а сама плакала. Бо так боліло, що воно може бути з ним завжди. Що якась порожнеча, страх можуть час від часу тягнути його в прірву", - зізналася Інна Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко з дружиною і названим сином

Дружина ведучого додала, що така ситуація сталася вже вдруге. Вперше у хлопчика спрацював тригер, коли він був на групових заняттях в центрі розвитку. За словами Інни, Марсель сприйняв це, як повернення туди, звідки прийшов до їхньої родини:

"Мені так соромно було… Що я вийшла по ту каву. Що лишила його з викладачем, нянями і іншими дітьми на 5 хвилин. На ті 5 хвилин, коли він подумав, що я зрадила його… Не знаю, про що цей пост. Не хочу, аби нас жаліли. І лякати нікого не хочу. Просто так боляче за те, що робить з дітьми втрата батьків…. І невідомо, чи зможу я колись стати безпечним світом для свого сина", - додала Мірошниченко.

Нагадаємо, що зараз Інна Мірошниченко проходить повторне навчання в школі усиновлювачів, що є обов’язковою умовою для тих, хто хоче всиновити дитину. Родина Мірошниченків готується взяти з дитбудинку другу дитину.

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