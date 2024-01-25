Дружина Тімура Мірошниченка шокувала хейтом в її бік через всиновленого сина: "Кончена мамаша"

Інна Мірошниченко приголомшила коментарями від "авторитетних мам".
Дружина ведучого ЖВЛ Тімура Мірошниченка, блогерка Інна Мірошниченко шокувала коментарями, які їй пишуть "авторитетні мами" у соцмережі.
Так, в сторіз своєї сторінки в Instagram Інна опублікувала скріни з повідомленнями від жінок, які знайшли недоліки у вихованні Інною названого сина Марселя.
Дружину Мірошниченка, зокрема, захейтили через те, що вона нібито "не так" одягає хлопчика. Інші ж взагалі дійшли висновку, що за "біологічними" дітьми Інна Мірошниченко стежить більш уважно, ніж за названим Марселем:
"Коли зайшла у запити на повідомлення, а там зліт авторитетних мам, без чиїх порад ще ніхто не вижив. Як добре, що вони є! Люблю, ціную, блокую. Я чекала, я знала, що настане день і з'явиться якась кончена, яка скаже, що "от біологічних так, а цього так", - прокоментувала Мірошниченко.
Також Інна з іронією відреагувала на коментарі хейтерів і опублікувала кадр, де йде вулицею разом зі старшою донькою Мією: "Це в інстаграмах ваших вони люблячі батьки. А в житті дитина без шапки йде. Точно не біологічна. Якщо придивитися, то можна помітити лосини. На вулиці зима! Жах! А на себе шарф вовняний одягнула! Егоїстка!" – поіронізувала Інна Мірошниченко.
Нагадаємо, днями дружина Тімура Міршниченка Інна зворушливо привітала його з їхньою шостою річницею шлюбу. Блогерка поділилася, за що любить і цінує свого чоловіка.
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