Дружина Тімура Мірошниченка шокувала хейтом в її бік через всиновленого сина: "Кончена мамаша"

Дружина ведучого ЖВЛ Тімура Мірошниченка, блогерка Інна Мірошниченко шокувала коментарями, які їй пишуть "авторитетні мами" у соцмережі.

Так, в сторіз своєї сторінки в Instagram Інна опублікувала скріни з повідомленнями від жінок, які знайшли недоліки у вихованні Інною названого сина Марселя.

Дружину Мірошниченка, зокрема, захейтили через те, що вона нібито "не так" одягає хлопчика. Інші ж взагалі дійшли висновку, що за "біологічними" дітьми Інна Мірошниченко стежить більш уважно, ніж за названим Марселем:

"Коли зайшла у запити на повідомлення, а там зліт авторитетних мам, без чиїх порад ще ніхто не вижив. Як добре, що вони є! Люблю, ціную, блокую. Я чекала, я знала, що настане день і з'явиться якась кончена, яка скаже, що "от біологічних так, а цього так", - прокоментувала Мірошниченко.

Інна Мірошниченко показала хейт у її бік / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко показала хейт у її бік / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Також Інна з іронією відреагувала на коментарі хейтерів і опублікувала кадр, де йде вулицею разом зі старшою донькою Мією: "Це в інстаграмах ваших вони люблячі батьки. А в житті дитина без шапки йде. Точно не біологічна. Якщо придивитися, то можна помітити лосини. На вулиці зима! Жах! А на себе шарф вовняний одягнула! Егоїстка!" – поіронізувала Інна Мірошниченко.

Інна Мірошниченко з донькою Мією / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, днями дружина Тімура Міршниченка Інна зворушливо привітала його з їхньою шостою річницею шлюбу. Блогерка поділилася, за що любить і цінує свого чоловіка.

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