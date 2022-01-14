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Дружина Тимура Мірошниченка у бікіні похизувалася своєю розтяжкою

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Дружина Тимура Мірошниченка у бікіні похизувалася своєю розтяжкою

Інна Мірошниченко / instagram.com/_inna_mi_

Інна зробила шпагат на тлі океану.

Українська телеведуча, дружина зірки каналу 1+1 Тимура Мірошниченка Інна – похизувалася своєю розтяжкою.

В Instagram красуня розмістила кадр, на якому демонструє шпагат у бікіні. Обраниця шоумена позувала на березі океану на Шрі-Ланці.

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_
Інна Мірошниченко / instagram.com/_inna_mi_

"Фото заряджає на баланс, гармонію та умиротворення. А вподобання та коментарі під ним множать заряд на два!" – написала вона.

У відповідь фоловери сторінки Мірошниченко висловили своє захоплення від побаченого.

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