Дружина Тимура Мірошниченка у бікіні похизувалася своєю розтяжкою

Інна зробила шпагат на тлі океану.

Українська телеведуча, дружина зірки каналу 1+1 Тимура Мірошниченка – Інна – похизувалася своєю розтяжкою.

В Instagram красуня розмістила кадр, на якому демонструє шпагат у бікіні. Обраниця шоумена позувала на березі океану на Шрі-Ланці.

Інна Мірошниченко / instagram.com/_inna_mi_

"Фото заряджає на баланс, гармонію та умиротворення. А вподобання та коментарі під ним множать заряд на два!" – написала вона.

У відповідь фоловери сторінки Мірошниченко висловили своє захоплення від побаченого.

На цьому фото все прекрасно

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