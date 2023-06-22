Дружина Тимура Мірошниченка відповіла, коли названий син житиме з ними: "Отримали судове рішення"

Дружина ведучого ЖВЛ Тимура Мірошниченка - Інна - відповіла, коли їхній названий 2-річний син нарешті житиме в їхній родині.

В Instagram-stories дружина шоумена поділилася, що це вирішувалося на судовому засіданні, яке відбулося сьогодні, 22 червня, в Житомирі. Сина Тимур та Інна зможуть забрати з дитбудинку додому через місяць. Зокрема, саме через 30 днів судове рішення набере чинності.

"Дуже емоційний день! Ми отримали судове рішення! Залишився останній крок – 30 днів для набуття рішення законної сили. Після цього він офіційно стане членом нашої сім'ї. Місяць! Зворотній відлік розпочато…" - поділилася Інна.

Наразі названий син Тимура Мірошниченка перебуває у дитбудинку / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, наразі 2-річний названий син ведучого та його дружини перебуває в дитбудинку, що розташований у Житомирі. Подружжя щодня їздить до їхнього сина та поступово знайомить із ним своїх підписників. Раніше ведучий показував фото з хлопчиком, на якому він, обійнявши, тримає його на руках.

Тимур Мірошниченко з сином / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Подружжя розпочало процес усиновлення дитини ще на початку цього року. Пара вже має двох спільний дітей – 5-річну доньку Мію та 3-річного сина Марка.

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