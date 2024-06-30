Дружина Тімура Мірошниченка вперше показала обличчя названої доньки і розсекретила її ім'я

Дружина ведучого "ЖВЛ представляє" Тімура Мірошниченка – Інна – повністю показала названу донечку та розсекретила її ім'я.

У своєму Instagram обраниця шоумена поділилася, що доля звела їх із дівчинкою 15 травня у Міжнародний день сім'ї. Інна застрягла у заторі, однак вирішила не гаяти час та зателефонувала до служби у справах дітей. Слухавку підняли, тож Мірошниченко одразу почала шукати анкети дітей віком від 8-12 років. Інна натрапила на дівчинку, на ім'я Ангеліна. Її анкета виявилася актуальною.

"15 травня я їхала у справах і застрягла в заторі. Вирішила не витрачати час і зателефонувати в одну зі служб у справах дітей. Слухавку підняли, а я не очікувала. Прошу почекати і починаю швидко за кермом заходити на сайт Мінсоцполітики, сортувати анкети дітей за віком 8-12 і першою серед всіх бачу її ім'я. Ангеліна. Ангел-Інна. Це наш ангел, точно наш. Питаю, чи актуальна анкета? "Так. Краще приїжджайте. Поговоримо. Я дуже хочу, аби всі мої діти були в сім'ях", - поділилася Інна.

Тімур Мірошниченко разом із дружиною вперше повністю показав їхню названу доньку

Дружина Тімура Мірошниченка одразу розпочала процес усиновлення другої дитини. За словами Інни, на це пішло близько півтора місяця. Обраниця ведучого вдячна, що їм йшли на зустріч та робили все можливе, аби донечка нарешті була в сім'ї.

Інна також поділилася, що попереду на них чекає чимало викликів, сміливості та терпіння. Тим не менш, подружжя це не лякає, адже вони одразу розуміли, що Ангеліна – їхня донечка.

Тімур Мірошниченко з дружиною і названою донькою / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Ця історія не буде простою, бо має багато викликів і потребує багато сміливості і терпіння. Як би страшно не було чути історію чи медичний висновок, жодного разу ми не подумали, що треба подивитися ще когось. Це наша Ангеліна. Далі було півтора місяця служб, розпоряджень, документів, погоджень і 1600 км в один бік для побачення. Я десятки разів плакала від вдячності людям, які допомагали, робили все, що в їхніх силах і навіть більше, аби пришвидшити це. Попереду ще багато бюрократії, але все це такі дрібниці, коли ти бачиш, що дитина отримала те, про що так сильно мріяла, - сім'ю!" – додала Інна.

Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка показувала, як діти зустріли вдома сестричку. Інна ділилася щасливими кадрами з двома доньками та синами.

Тімур Мірошниченко усиновив другу дитину та показав їхні перші спільні кадри

Читайте також: