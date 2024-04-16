Дружина Тімура Мірошниченка всиновлює другу дитину: "Знову офіційно кандидатка"

Дружина ведучого 1+1 Тімура Мірошниченка – Інна – розпочала процес усиновлення другої дитини.

Радісною новиною обраниця шоумена поділилася в Instagram-stories. Інна розповіла, що навідалась до київської Служби у справах дітей та сім'ї. Там дружина Мірошниченка отримала документи, згідно з якими вона тепер кандидатка в усиновлювачі.

"Одна маленька вічність, і я знову офіційно кандидатка в усиновлювачі", - поділилася радісною новиною дружина Тімура Мірошниченка.

Інна Мірошниченко всиновлює другу дитину / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Відповідно тепер Інна розпочинає процес пошуку дитини, щоб забрати її з дитбудинку та подарувати сім'ю. Однак, з цим можуть виникнути певні труднощі. Зокрема, минулого разу, коли у подружжя був перший досвід з усиновленням, їм всюди говорили, що дітей, яких вони можуть забрати з дитбудинку, немає.

Зазначимо, минулого року Тімур та Інна Мірошниченко усиновили сина Марселя. Після цього подружжя рішуче вирішило, що подарує сім'ю ще одній дитині.

Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко святкував 38-річчя. Дружина шоумена ніжно привітала його зі святом та показала їхнє романтичне фото.

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