Дружина Тімура Мірошниченка всиновлює другу дитину: "Знову офіційно кандидатка"

Подружжя рішуче налаштоване подарувати родину ще одній дитинці із дитбудинку.
Дружина ведучого 1+1 Тімура Мірошниченка – Інна – розпочала процес усиновлення другої дитини.
Радісною новиною обраниця шоумена поділилася в Instagram-stories. Інна розповіла, що навідалась до київської Служби у справах дітей та сім'ї. Там дружина Мірошниченка отримала документи, згідно з якими вона тепер кандидатка в усиновлювачі.
"Одна маленька вічність, і я знову офіційно кандидатка в усиновлювачі", - поділилася радісною новиною дружина Тімура Мірошниченка.
Відповідно тепер Інна розпочинає процес пошуку дитини, щоб забрати її з дитбудинку та подарувати сім'ю. Однак, з цим можуть виникнути певні труднощі. Зокрема, минулого разу, коли у подружжя був перший досвід з усиновленням, їм всюди говорили, що дітей, яких вони можуть забрати з дитбудинку, немає.
Зазначимо, минулого року Тімур та Інна Мірошниченко усиновили сина Марселя. Після цього подружжя рішуче вирішило, що подарує сім'ю ще одній дитині.
Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко святкував 38-річчя. Дружина шоумена ніжно привітала його зі святом та показала їхнє романтичне фото.
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