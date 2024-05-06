Дружина Тімура Мірошниченка замилувала кадрами, як їхній названий син вперше святкував Великдень

Марсель також вперше в житті скуштував паску.

Дружина ведучого 1+1 Тімура Мірошниченка – Інна – показала, як їхній названий син вперше в житті святкував Великдень.

Милими кадрами обраниця шоумена поділилася у своєму Instagram. Зокрема, Інна також показала, як Марсель вперше в житті скуштував паску. Схоже, хлопчикові неабияк сподобалася головна пасхальна страва.

"Перший Великдень Марселя. Перша паска в житті дитини", - поділилася Інна.

Син Тімура Мірошниченка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Син подружжя також оцінив паску, яку спекла бабуся. Як зазначила Інна Мірошниченко, хлопчикові неабияк сподобалося: "Замість тисячі слів".

Син Тімура Мірошниченка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

До речі, тим часом донечка подружжя допомагала готуватися до Великодня. Мія прикрашала крашанки.

Донька Тімура Мірошниченка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Христос Воскрес. Бажаємо всім щасливих свят і переможного року!" – привітала Інна з Великоднем.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як знаменитості вітали українців з великим святом. Також можна подивитися, як зірки відсвяткували Великдень.

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