Дружина Тімура Мірошниченка замилувала привітаннями 6-річної донечки: "Змінила моє життя"

Дружина ведучого 1+1 Тімура Мірошниченка – Інна – публічно звернулася до 6-річної донечки з особливими вітаннями.

Так, сьогодні, 18 червня, донька зіркового подружжя Мія святкує день народження. Тож, Інна присвятила маленькій іменинниці допис і розповіла, як вона щодня змінює її та надихає. І додала, що готова на все, аби донечка була найщасливішою.

"Ти змінила мене і моє життя. Ти навчила мене любити, довіряти і вірити. Ти надихаєш мене своєю мудрістю і глибиною. Ти бачиш майбутнє, відчуваєш людей і кажеш, що твоя суперсила – це любов і доброта. Ти дала мені в тисячі разів більше, ніж я мріяла. Окутала мене любов'ю і прийняттям. Ти так тонко відчуваєш всі мої емоції. І завжди знаєш, коли мене треба обійняти і сказати, що ти поруч. З тобою і для тебе я готова на все! Ти моє продовження, мій сенс буття. Яка ніколи не шкодує обіймів і слів "люблю тебе більше за все. Ми зробимо все, аби ти мала найщасливіше дитинство. З днем народження, донечка", - замилувала підписом Інна Мірошниченко.

Донька Тімура Мірошниченка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

До слова, напередодні важливого свята батьки здійснили мрію Мії – дозволили проколоти вушка.

Донька Тімура Мірошниченка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Павлік похизувався святкуванням дня народження наймолодшого сина й показався з тещею.

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