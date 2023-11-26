Дружина Тімура Мірошниченка зізналась, як їхній 2-річний син почувається після операції

Дружина ведучого ЖВЛ Тімура Мірошниченка – Інна – розповіла, як почувається їхній 2-річний син після операції.

В Instagram-stories обраниця шоумена поділилася, що їх із хлопчиком вже виписали з лікарні і вони перебувають вдома. За словами Інни, Марсель почувається добре, тим часом вона сама не може зібратися.

"Ми вже вдома. Я почуваюсь так, ніби то в мене операція була. Просто не можу зібратися до купи. Марсель добре!" – поділилася Інна.

Син Тімура Мірошниченка Марсель / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Також Мірошниченко розповіла, що хлопчику не можна давати знеболювальні. За її словами, Марсель тоді стає занадто активним, а це заборонено.

"Лікар сказав не давати знеболювальні, бо він тоді занадто активний, а це небезпечно. Він реально бігав, стрибав, животом спускався з ліжка…І заспокоїти неможливо. Тому ось лежить і проживає все, як є", - зазначила Інна.

Дружина Тімура Мірошниченка з сином Марселем / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно 2-річному названому сину Тімура Мірошниченка зробили операцію. Раніше Інна розповідала, як минуло хірургічне втручання. Також дружина шоумена зізналась, що попереду на Марселя чекають ще декілька операцій.

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