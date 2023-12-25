Дружина Тімура Мірошниченка замилувала подарунками дітям на Різдво й розповіла про кумедний випадок

Інна поділилася курйозом, який стався посеред ночі.
Дружина ведучого "ЖВЛ" Тімура Мірошниченка – Інна – показала, які подарунки отримали їхні діти з нагоди Різдва.
У своєму Instagram зранку блогерка показала щасливих дітей поблизу ялинки. Всі троє малюків радісно розгортали подарунки. Втім, напередодні трапився кумедний випадок. За словами Інни, вона забула про подарунки в машині. Тому посеред ночі вона вимушена була піти на паркінг і забрати святкові пакунки. На щастя, все вдалося і діти залишилися задоволеними сюрпризу.
До того ж дружина Мірошниченка зізналася, що насправді вона з чоловіком не збиралася дарувати подарунки з нагоди Різдва. Бо 6 грудня до малюків з сюрпризами вже приходив Святий Миколай. Втім, подружжя зробило це, адже вони знайшли дитячі листи-прохання у морозилці.
"Ми зрозуміли, що діти поки не готові сприйняти те, що Святий Миколай і Санта – один і той самий дядько. Просто різними мовами", - жартівливо зазначила блогерка.
Зокрема, Інна показала побажання старшої доньки Мії й середнього сина Марка. Дівчинка намалювала єдинорога, а хлопчик – робота. Однак, дружина Тімура довго не могла збагнути, чи то насправді він був на малюнку. Зрештою, хлопчик був надзвичайно щасливим, тому батькам вдалося вгадати.
Їхній названий син Марсель також отримав подарунок, але Інна не показала який саме.
До слова, нещодавно було півроку, як названий син Марсель опинився у родині люблячих Мірошниченків. З цього приводу Інна розчулила відео, де помітні неабиякі зміни хлопчика.
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