Дружина Тімура Мірошниченка замилувала подарунками дітям на Різдво й розповіла про кумедний випадок

Дружина ведучого "ЖВЛ" Тімура Мірошниченка – Інна – показала, які подарунки отримали їхні діти з нагоди Різдва.

У своєму Instagram зранку блогерка показала щасливих дітей поблизу ялинки. Всі троє малюків радісно розгортали подарунки. Втім, напередодні трапився кумедний випадок. За словами Інни, вона забула про подарунки в машині. Тому посеред ночі вона вимушена була піти на паркінг і забрати святкові пакунки. На щастя, все вдалося і діти залишилися задоволеними сюрпризу.

Інна Мірошниченко показала подарунки дітей на Різдво / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Діти Тімура й Інни Мірошниченків / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

До того ж дружина Мірошниченка зізналася, що насправді вона з чоловіком не збиралася дарувати подарунки з нагоди Різдва. Бо 6 грудня до малюків з сюрпризами вже приходив Святий Миколай. Втім, подружжя зробило це, адже вони знайшли дитячі листи-прохання у морозилці.

Інна Мірошниченко показала подарунки дітей на Різдво / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Ми зрозуміли, що діти поки не готові сприйняти те, що Святий Миколай і Санта – один і той самий дядько. Просто різними мовами", - жартівливо зазначила блогерка.

Зокрема, Інна показала побажання старшої доньки Мії й середнього сина Марка. Дівчинка намалювала єдинорога, а хлопчик – робота. Однак, дружина Тімура довго не могла збагнути, чи то насправді він був на малюнку. Зрештою, хлопчик був надзвичайно щасливим, тому батькам вдалося вгадати.

Інна Мірошниченко показала подарунки дітей на Різдво / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко показала подарунки дітей на Різдво / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Їхній названий син Марсель також отримав подарунок, але Інна не показала який саме.

Інна Мірошниченко показала подарунки дітей на Різдво / Фото: instagram.com/_inna_mi_

До слова, нещодавно було півроку, як названий син Марсель опинився у родині люблячих Мірошниченків. З цього приводу Інна розчулила відео, де помітні неабиякі зміни хлопчика.

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