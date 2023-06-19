Дружина Тищенка показала чесне фото з акне на обличчі та зайвою вагою

Дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен Алла Барановська, показала свої чесні фото, де вона постала із зайвою вагою та акне на обличчі.

Як поділилася в Instagram-stories знаменитість, на її зовнішній вигляд вплинув стрес, який виник на тлі повномасштабної війни в Україні. На шкірі обличчя Алли з'явилося акне. За словами бізнесвумен, вона тривалий час боролася з цією проблемою, а всі поради та рекомендації лікаря не давали жодного результату.

Алла Барановська, дружина Миколи Тищенка / Фото: instagram.com/allabonya

"Моя шкіра з акне, це був дуже складний період. Ви побачите багато… Травень 2022 року, так все починалося. Пів року я робила все, що казав лікар, але нічого не допомагало…", - поділилася Барановська.

Алла Барановська, дружина Миколи Тищенка / Фото: instagram.com/allabonya

Та не лише акне почало турбувати бізнесвумен. Як поділилася Барановська, вона припинила подобатися собі, адже набрала на тлі стресу зайві кіло. Знаменитість майже не робила світлин, адже не хотіла, щоб її хтось бачив у такому вигляді.

Алла Барановська, дружина Миколи Тищенка / Фото: instagram.com/allabonya

"Також травень 2022 року, тут лише початок трешу, який буде далі. Ось які ноги були", - розповіла бізнесвумен.

Алла Барановська, дружина Миколи Тищенка / Фото: instagram.com/allabonya

Нагадаємо, раніше Алла Барановська розповідала, що набрала зайвих 17 кіло. Це сталося через збій у гормональній системі, який виник через стрес на тлі повномасштабної війни. Бізнесвумен показувала, який вигляд мала тоді. Також знаменитість ділилася, якій їй вдалося повернутися у форму.

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