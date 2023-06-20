Дружина Тищенка пояснила, чому її чоловік не може піти воювати на фронт

Барановська також прокоментувала, як її чоловік на початку повномасштабної війни опинився на Закарпатті.

Дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен Алла Барановська, пояснила, чому її чоловік не може піти воювати на фронт.

За словами бізнесвумен, вона часто отримує такі запитання. Однак Барановська пояснила, що її чоловік не може бути мобілізованим за законом, адже він – народний депутат. Натомість Микола Тищенко, як запевняє його дружина, їздить до гарячих точок, де поруч ведуться бойові дії.

"Мій чоловік побував у такій кількості відряджень, де дуже небезпечно зараз. Для нього завжди важливо приїжджати до наших хлопців. Він не боїться війни і бути в якихось небезпечних місцях. Мені дуже хотілося б, щоб люди, перш ніж щось писати і говорити, пам'ятали, що у нас парламентсько-президентська держава, і за законом про мобілізацію, народні депутати України не можуть бути мобілізовані. Вони мають бути на місці та ухвалювати закони", - прокоментувала Барановська в інтерв'ю Раміні Есхакзай на її YouTube-каналі.

Алла Барановська та Микола Тищенко / Фото: instagram.com/allabonya

Також бізнесвумен відповіла, як її чоловік опинився на початку повномасштабної війни на заході України. За словами Барановської, Тищенка ще до російського вторгнення призначили головою Закарпатського осередку. Коли почалася повномасштабна війна, його туди нібито відправили за наказом президента.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни Микола Тищенко неодноразово втрапляв у скандали. Зокрема, в січні нардеп поїхав нібито з робочою поїздкою до Таїланду. Там у Тищенка була запланована зустріч з "українською делегацією" в чотиризірковому готелі. В Мережі це викликало хвилю обурення. Зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Тищенка не відправляли за кордон із робочою поїздкою. Після цього нардепа виключили із фракції "Слуга народу". Тоді Алла Барановська теж відреагувала на скандал довкола чоловіка.

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