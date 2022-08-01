Дружина Ткача показала, як разом з донькою заробляла гроші для ЗСУ

Дружина актора студії "Квартал 95" Юрія Ткача – Вікторія – вигадала оригінальний спосіб, як допомогти українським захисникам.
Кохана артиста вирішила з маленькою донечкою Лізою заробити гроші для ЗСУ.
Так, Вікторія разом з подругою організувала маленький ярмарок, де продавали нарізані фрукти. Окрім цього, вони власноруч зробили напій з кавуна, що неабияк освіжає влітку.
Вікторія опублікувала у своєму Instagram коротке відео, на якому показала, як минав їхній благодійний ярмарок.
"Кожного дня я кажу: "Дякую Боженька, що я українка". Дякую кожному, хто нас підтримав, хто прийшов, хто усміхнувся…", - поділилася Вікторія.
Загалом, ідея дружини Ткача принесла доволі непоганий результат. За дві години їм вдалося зібрати майже 8 тис. гривень. Всі гроші будуть передані на допомогу українським захисникам.
"Дівчата щасливі, що долучились до допомоги для наших ЗСУ! За дві години , дівчатам вдалось зібрати 7600 грн! Обнімаю кожного душею і серцем", - зазначила кохана Ткача.
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